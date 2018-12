Encontrados corpos de duas turistas em Marrocos

Foram encontrados, na última segunda-feira, os corpos de duas turistas com marcas de violência nos pescoços, em Marrocos.

De acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, citado pelo 'The Guardian' uma das mulheres era dinamarquesa e outra norueguesa. Os corpos foram encontrados numa "remota região montanhosa" perto em Imil, uma aldeia no Alto Atlas.

Foi aberta uma investigação para "esclarecer as circunstâncias do crime", uma vez que os corpos apresentavam marcas de violência, com recurso a arma branca.

Todos os anos os trilhos no Alto Atlas recebem dezenas de milhares de turistas, sendo que o turismo representa 10% da riqueza de Marrocos. A seguir à agricultura, o turismo é a segunda maior área de emprego no país.