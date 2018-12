José Mourinho despedido do Manchester United

A notícia da saída do treinador português José Mourinho do Manchester United foi avançada pelo próprio clube no twitter.

O clube inglês refere que a saída do técnico português tem “efeito imediato”. Mourinho não resistiu aos maus resultados do histórico clube.

O Manchester United ocupa, atualmente, o sexto lugar do campeonato, com 26 pontos, menos 19 do que o líder Liverpool.

O clube deixa ainda um agradecimento a José Mourinho pelo seu trabalho no clube e deseja-lhe sucesso para o futuro.

Recorde-se que o técnico português chegou ao clube na época 2016/17, e foi nesse ano de estreia que alcançou os únicos títulos nos red devils, a Taça da Liga inglesa, a Supertaça e a Liga Europa.

No mesmo comunicado é referido também que será indicado em breve um treinador interino, para trabalhar "até ao final da atual época", enquanto o clube procura "um novo treinador a tempo inteiro".

