Relatório preliminar aponta falhas no socorro ao acidente do helicóptero do INEM

A Proteção Civil admite que não foram considerados "todos os procedimentos" na resposta ao acidente com o helicóptero do INEM

O relatório preliminar da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), pedido com urgência pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, à queda do helicóptero do INEM, mostra que não foram admitidos todos "os procedimentos" de resposta ao acidente que aconteceu no passado sábado.

O ministério da Administração Interna divulgou uma nota onde esclarece que o respetivo relatório será enviado para o ministro da Defesa, ministro do Planeamento e Infraestruturas "para esclarecimentos das circunstâncias da não observância dos procedimentos previstos na Diretiva Operacional nº4 - dispositivo Integrado de Resposta a Acidentes com Aeronaves pela Força Aéres e pela NAV [Navegação Aérea de Portugal]".

Sobre este assunto, o Governo pede ainda à ANPC que "aprofunde as circunstâncias que rodearam a comunicação da ocorrência e a mobilização de meios de socorro visando a plena caraterização dos factos e a apresentação de propostas de correção de procedimentos e normativos aplicáveis".