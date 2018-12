Cédric Soares envolto em polémica em Inglaterra com duas bailarinas

O futebolista Cédric Soares, que atualmente alinha pelo Southampton, está envolvido numa polémica em Inglaterra. De acordo com o jornal britânico The Sun, o jogador terá enviado mensagens de cariz sedutor a duas jovens bailarinas de um bar noturno.

Lola Berglund e Ash Holme, de 22 e 25 anos respetivamente, acusam Cédric Soares de ter enviado mensagens em simultâneo para as duas, através das redes sociais, cujo conteúdo dizia “linda” e “sexy”, conjuntamente com o emoji que representa uma chama.

"Pessoal, este jogador mandou-me uma mensagem a mim e outra à Lola ao mesmo tempo. Vamos desmascará-lo", lê-se no jornal britânico, que avança que as jovens afirmam que o jogador, de 27 anos, apagou posteriormente as mensagens.

O futebolista está noivo de Filipa Brandão desde 2017.