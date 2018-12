Europeias. João Ferreira será recandidato pela CDU

A CDU anunciou esta terca-feira que João Ferreira, atual eurodeputado comunista, será novamente o cabeça de lista da coligação às eleições europeias de 26 de maio.

João Ferreira, biólogo, de profissão, é também membro do Comité Central do PCP e vereador da Câmara Municipal de Lisboa.

A apresentação pública do recandidato terá lugar no próximo "dia 17 de Janeiro, às 18 horas no Cineteatro Capitólio (Parque Mayer), em Lisboa", diz a CDU em comunicado.

Em Novembro, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, já tinha dado sinais de que a equipa da CDU não iria sofrer grandes alterações. O Bloco de Esquerda também já anunciou que Marisa Matias voltará a ser a cabeça de lista do partido nas eleições europeias e o CDS mantém a aposta em Nuno Melo. Tanto o PS como o PSD ainda não divulgaram as suas escolhas para as Europeias, sendo que, entre os sociais-democratas, há quem acredite que o líder do partido, Rui Rio, voltará a escolher Paulo Rangel como cabeça de lista.