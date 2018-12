Coletes amarelos. "Portugal é um país seguro, que respeita o direito de manifestação"

Eduardo Cabrita comentou esta terça-feira as manifestações agendadas para a próxima sexta-feira no âmbito do movimento intitulado ‘Vamos parar Portugal como forma de protesto”. O ministro da Administração Interna diz confiar “na boa tradição portuguesa” e espera que os protestos respeitem os princípios de um Estado de direito.

"Aquilo que confio é que a boa tradição portuguesa se mantenha, liberdade de manifestação e respeito por aquilo que é a afirmação dos princípios fundamentais do Estado de direito", afirmou Eduardo Cabrita, à margem de uma conferência sobre migrações, em Oeiras.

Desta forma, o ministro da Administração Interna disse esperar que as regras sobre o direito de manifestação sejam respeitadas, acrescentando que as medidas de segurança serão definidas com a "dimensão previsível e a natureza do fenómeno".

Quanto à possibilidade de acontecer o mesmo que em França com o movimento dos ‘coletes amarelos’, Eduardo Cabrita garante que "Portugal é um país seguro, que respeita o direito de manifestação".