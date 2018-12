Carteiristas assaltam agente da PSP no metro de Lisboa

No passado dia dez de dezembro, dois homens assaltaram, no metro de Lisboa, uma mulher. No entanto, o que estes não sabiam é que se tratava de uma agente da PSP.

Através de um comunicado, esta força de autoridade explicou que o incidente aconteceu dentro da estação de metro do Martim Moniz, quando a agente da PSP - que não se encontrava identificada - se dirigia para o trabalho e foi abordada por dois homens. Estes pediram-lhe que os ajudasse a transportar as malas que traziam consigo, tendo um deles roubado o telemóvel do bolso do seu casaco e, assim que a agente se apercebeu do que estava a acontecer, “prontamente intercetou o carteirista com o seu telemóvel sendo que o segundo encetou fuga”.

Mais tarde, o homem que estava em fuga acabou por ser intercetado pelas autoridades.

Os detidos têm idades compreendidas entre os 23 e os 29 anos e, de acordo com o comunicado, são “sobejamente conotados com este crime”, sendo que nos últimos meses já tinham sido “detidos e indicados em mais de 15 situações idênticas”. Ambos se encontravam com “penas de prisão suspensas”.

Os dois homens já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, mas acabaram por ser “libertados com leitura de sentença adiada para nova data”.