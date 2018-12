Francês perde trabalho de investigação no metro do Porto. Está disposto a oferecer recompensa

Trabalho estava a ser desenvolvido e seria apresentado no final deste no Porto

Um investigador francês, Hervé Baudry, da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Nova de Lisboa, está a oferecer uma recompensa a quem encontrar a mala que perdeu com o trabalho que estava a desenvolver sobre a construção da sinagoga do Porto e da história do seu fundador, Artur Barros Basto.

O francês vive em Coimbra, e tencionava apresentar o seu trabalho no final deste ano, numa conferência no Porto. No entanto, no passado dia 6 de dezembro, Hervé perdeu a mochila onde tinha todo o trabalho, bem como o seu computador, o disco externo, livros e passaporte, na estação de metro do Campo 24 de Agosto, no Porto.

Ao Notícias ao Minuto, o investigador explicou que não vai ter hipótese de terminar o trabalho a tempo, sendo a única solução “anular a publicação ou escolher outro tema”.

O investigador pede a quem encontrar a mala com os documentos, que a entregue às autoridades, e diz ainda que está disposto a pagar uma recompensa.