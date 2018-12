Agentes da PSP salvam bebé de apenas um mês de incêndio em prédio em Cascais

Um bebé de apenas um mês foi, na passada sexta-feira, salvo de um incêndio que deflagrou em São Domingos de Rana, em Cascais, por dois agentes da PSP que faziam a patrulha daquela área.

Recorde-se que do fogo resultou a morte de uma mulher de 62 anos, e as chamas terão tido início no primeiro andar, onde se encontrava a vítima.

O incêndio colocou a vida de várias outras pessoas em risco, nomeadamente a do bebé de um mês, Miguel, e a de Emanueli, a sua irmã de quatro anos. Ambos estavam a dormir no andar de cima quando as chamas deflagraram.

Os agentes da PSP, Tiago Almeida e Bruno Monteiro, depois de ter sido dado o alerta, deslocaram-se ao local do incêndio, entraram no edifício, e desligaram o gás e a eletricidade para salvarem a vida dos moradores que habitavam no prédio.

“Foi difícil, já havia um foco de incêndio bastante ativo, muito fumo e muito calor. Fomos logo tentar eliminar o foco de incêndio, mas já não foi possível. Passámos então ao segundo andar. Havia gritos, havia vítimas e a gente tentou salvar o máximo de vítimas possível. Neste caso foram três e foi muito bom”, explicou o agente Tiago Almeida, em declarações à TVI24.