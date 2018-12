Anúncio de destroços do helicóptero do INEM à venda no OLX era falso

Vários órgãos de comunicação noticiaram que havia populares a recolher destroços do helicóptero do INEM que caiu no sábado passado em Valongo e, depois disto, surgiram à venda no OLX várias peças que pertenceriam ao mesmo helicóptero.

O anúncio dizia que as peças se encontravam à venda por 115 euros. No entanto, este veio a verificar-se falso.

Fonte do OLX, em declarações ao Jornal de Notícias, afirmou que as imagens que andaram a circular na internet eram falsas: "A imagem foi editada. A nossa plataforma não permite selecionar a marca e o modelo, tal como aparece nessas imagens", explicou a mesma fonte.

Recorde-se que o facto de alguns populares terem retirado partes dos destroços do helicóptero do INEM "pode ter prejudicado a investigação", segundo o gabinete que investiga acidentes aéreos.

O acidente resultou na morte de quatro pessoas, que seguiam a bordo da avioneta.