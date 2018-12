"Isto sim, é o mais importante na vida". A mensagem emotiva de Rita Pereira | FOTO

Atriz partilhou foto do momento na sua página no Instagram

Rita Pereira usou a sua página oficial nas redes sociais para mostrar um momento importante: o aniversário do seu avô, que completou 92 anos.

A atriz, que está grávida do primeiro filho, publicou uma fotografia onde surge ao lado do avô, que acaricia a sua barriga.

“Nunca mostro a minha família porque têm o direito à privacidade deles e não merecem ser maltratados pela imprensa, mas hoje quero partilhar convosco um momento de amor maravilhoso”, escreveu a apresentadora do programa Dança com as Estrelas, da TVI.

“O meu avôzinho faz 92 anos e depois de cantarmos os parabéns e de eu lhe “atirar” com um monte de confettis para cima, tirámos uma foto entre o mais novo e o mais velho membro da família Pereira. Tão bom! Tanto amor, que momento tão especial vai ficar na minha memória. Estou tão feliz, tão carregada de boas energias. Isto sim, é o mais importante na vida”, acrescentou.

Recorde-se que Rita Pereira está grávida de oito meses.