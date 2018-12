PAN quer abolir provérbios com animais mas...”pela boca morre o peixe”

A gaffe do líder do PAN

O deputado do PAN, André Silva, depois de afirmar que o partido é a favor da abolição dos provérbios com animais, recorreu a um provérbio destes, esta terça-feira, no decorrer da Comissão parlamentar do Ambiente.

"Senhor deputado, pela boca morre o peixe", afirmou André Silva, citado pelo CM, enquanto se dirigia ao deputado do PSD, Bruno Vitorino.

Recorde-se que a PETA – organização não-governamental dos direitos dos animais – lançou uma campanha para terminar com a utilização de expressões que sugiram maus tratos a animais.

Depois disso, o PAN admitiu que gostaria que estas alterações fossem para a frente.