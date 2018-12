Discotecas Tokyo e Jamaica vão sair do Cais do Sodré

Estas são algumas discotecas emblemáticas do Cais do Sodré e vão agora ocupar espaços disponibilizados pela Câmara Municipal de Lisboa noutro local.

As discotecas Tokyo e Jamaica do Cais do Sodré deverão passar a ocupar espaços disponibilizados pela Câmara de Lisboa, no Cais do Gás, após terem sido recebidas ordens de despejo em, confirmou à agência Lusa o proprietário, Fernando Pereira.

O dono das discotecas disse à Lusa que a saída das discotecas desta zona ainda não tem data definida. “Desde há dois anos que essa solução está definida”, contou o empresário, afirmando que os espaços no Cais do Gás ainda não estão vagos e, por isso, ainda não está agendada a saída das discotecas deste sítio.

As discotecas em questão deverão passar a ocupar espaços que se encontram junto ao B.Leza e ao Titanic sur Mer.