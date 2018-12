Apanhados a furtar gasóleo de carros do Exército

A PSP de Espinho está a investigar um roubo de combustível de viaturas do Exército. Na última segunda feira à noite, perto das 22h30, os agentes responderam a uma denúncia anónima que dava conta de que vários homens estariam a roubar gasóleo de veículos pesados. No total, os três homens preparavam-se para levar mais de 220 litros que estavam no depósito destas viaturas.

Quando chegaram ao local, os elementos da PSP aperceberam--se de que tinha havido um furto e fizeram diligências para chegar até aos responsáveis. Mais tarde foi possível apurar a identificação dos três homens - que têm idades compreendidas entre os 41 e os 44 anos. Logo após a identificação, foi possível localizar os suspeitos. O combustível tinha sido furtado de retroescavadoras e pesados de mercadorias.

Segundo um comunicado da PSP, o furto aconteceu num local vedado ao público onde os veículos estavam estacionados - um recinto próximo da Nave Polivalente de Espinho.

Após a identificação dos três suspeitos, a investigação vai continuar, para apurar em que circunstâncias aconteceu este furto, bem como se foi ou não a primeira vez, e ainda para perceber como os suspeitos entraram no recinto vedado.

Os mais de 220 litros de combustível que foram furtados foram entretanto recuperados e devolvidos pela PSP ao Exército.

“Após diligências efetuadas, os suspeitos foram intercetados e recuperados cerca de 225 litros de gasóleo, que foram entregues ao oficial de dia do Regimento de Engenharia n.o 3 de Espinho”, explicou ontem fonte oficial da PSP. C. D. S.