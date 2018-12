Trump mandou criar um Comando Espacial

A admnistração dos EUA está a negociar com os líderes dos dois partidos no Congresso para criar a Força Espacial até ao final de 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou esta terça-feira ao Departamento de Defesa a criação de um Comando Espacial, numa decisão política que a Casa Branca considera precursora da criação de uma Força Espacial. Este sexto ramo das forças armadas americanas, proposto pelo executivo de Trump, estaria a cargo de operações militares no espaço.

Segundo fontes próximas do Pentágono, citadas pela CNN, está quase completo um esboço da Força Espacial, que ficaria sob alçada da Força Aérea, mas com todas as características de um serviço separado, à semelhança da relação entre os fuzileiros e a Marinha.

Com esta decisão Trump estaria a dar os passos que lhe pemite a Constituição com vista à criação da sua ideia da Força Espacial, que não conseguiu fazer passar no Congresso que não conseguirá até ao final do seu mandato, tendo em conta que os democratas vão dominar agora a Câmara dos Representantes e o comité das forças armadas é liderado por um democrata, Adam Smith, que é claramente contrário à ideia: "A minha preocupação é que esta proposta crie custos adicionais às forças armadas, num momento em que temos recursos limitados para a defesa" afirmou o congressista.

O vice-presidente, Mike Pence, saudou a formação do Comando Espacial e afirmou que a administração está a trabalhar para conseguir concretizar a ideia da Força Espacial: "Estamos a trabalhar com os líderes dos dois partidos no Congresso para criar a Força Espacial dos Estados Unidos até ao final de 2020".