Geoffrey Rush nega nova acusação de assédio

Geoffrey Rush está novamente a ser acusado de assédio sexual e, depois de esta notícia ter vindo a público, o ator decidiu pronunciar-se também ele publicamente.

Rush foi acusado de assédio pela atriz Yael Stone, num caso que terá, alegadamente, ocorrido em 2010.

O artista desmentiu a acusação num comunicado publicado pelo The New York Times: "Deixo claro que as alegações de comportamento inapropriado feitas por Yael Stone estão incorretas e, em alguns casos, foram retiradas fora de contexto", começou por explicar o ator.

"No entanto, a Yael pode ter ficado chateada de vez em quando pelo entusiasmo com que geralmente faço o meu trabalho. Sincera e profundamente, arrependo-me se causei algum constrangimento. Certamente que não era minha intenção", escreveu ainda Geoffrey Rush.

No final, o artista disse ainda que "abomina" qualquer "comportamento que possa ser considerado como assédio ou intimidação".