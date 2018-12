Estrutura caiu no Monte Picoto em Braga

A estrutura que assinalou durante alguns meses consecutivos a iniciativa Braga Cidade Europeia do Desporto caiu esta terça-feira, no topo do Monte Picoto, em Braga.

As fortes rajadas de vento que assolaram a capital minhota levaram à queda, tendo sido a Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga a acorrer à situação, afastando o perigo e a seguir vários operários foram desmontando a estrutura.

O símbolo assentava num penedo de granito que constitui o ponto mais alto da área urbana de Braga e por sua vez era reforçado por vários bidões com quatro mil litros de água, que terão sido esvaziados, o que terá contribuído para a derrocada.