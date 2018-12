Roubo de Tancos. Prisão preventiva para cinco dos detidos

Cinco dos oito detidos no âmbito do processo das armas de Tancos, na última segunda-feira, vão ficar em prisão preventiva.

Segundo Carlos Melo Alves, advogado de dois dos arguidos do processo, citado pela agência Lusa, dos que saem em liberdade, dois estão sujeitos a termo de identidade de residência e um fica proibido de se ausentar do país ou contactar com outros arguidos.

"Estão indiciados por participar no furto de Tancos, embora nenhum esteja indiciado por terrorismo internacional”, referiu o advogado.

Recorde-se que, na última segunda-feira, foi desencadeada uma operação pela Unidade Nacional Contra o Terrorismo e pelo magistrado do DCIAP Vítor Magalhães com buscas domiciliárias aos elementos suspeitos de terem participado no assalto ao paiol da base militar a 28 de junho de 2017, na zona Sul e Centro do país.

Em atualização