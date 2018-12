Bombeiros Voluntários suspendem protestos

A Liga dos Bombeiros decidiu suspender o protesto até dia 29 de dezembro. Segundo o presidente da Liga de Bombeiros, Jaime Marta Soares, os voluntários voltam a enviar informação para os Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS).

"Até 29 de Dezembro ficou definido um compromisso com o ministro de que nos seriam enviadas propostas devidamente preparadas. Parece-nos que existe abertura por parte do Ministério para assimilar as nossas propostas, mas se isso não acontecer teremos que ir para outro tipo de actividades porque não abdicamos de defender os bombeiros", referiu o presidente da Liga dos Bombeiros à Lusa.

Esta terça-feira, Jaime Marta Soares já tinha referido que as propostas discutidas em reunião com o Ministério da Administração Interna podiam resultar em novas conversas com o Ministério.

Assim, pelo menos até ao final de dezembro, os bombeiros voluntários voltam a enviar os dados referentes à saída e entrada de viaturas aos respetivos CDOS para que a Proteção Civil tenha sempre o registo.