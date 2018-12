44 VMER do INEM homenagearam colegas mortos

Os tripulantes das 44 Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM homenagearam, esta terça-feira, os seus colegas mortos na queda do helicóptero, sábado, em Valongo, a par dos dois pilotos que faziam parte do grupo de trabalho que ali pereceu.

A homenagem constou de um minuto de silêncio, antecedido pelo toque de emergência das VMER, que são permanentemente tripuladas por um médico e por um enfermeiro em todo o país, fazendo parte integrante do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e incluindo outras valências, que igualmente se associaram a esta simbólica homenagem.