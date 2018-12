Comboio de Natal vandalizado e incendiado em Rio Maior

O comboio de Natal de Rio Maior foi vandalizado na madrugada desta quarta-feira. A GNR identificou um dos indivíduos que ateou fogo ao comboio contratado pela autarquia para a época natalícia.

Isaura Morais, presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, citada pela agência Lusa, garante que este foi um ato “premeditado” de alguém com menos de 30 anos, que iniciou o fogo junto à máquina do comboio. As chamas atingiram ainda a primeira carruagem.

Segundo Isaura Morais, a GNR capturou um dos indivíduos e suspeita que este tenha um cúmplice.

Esta era a primeira vez que a Câmara Municipal de Rio maior disponibilizava o meio de transporte.

Depois da autarca utilizar também as redes sociais para lamentar o ato de vandalismo. O presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães mostrou-se solidário e relembrou que, também no Cartaxo, um vidro do elevador do parque central sido partido à pedrada, dias depois de uma tentativa de incêndio da "casa do Pai Natal”.