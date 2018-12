Esfaqueadas três pessoas em clínica de Londres

A origem do incidente é ainda desconhecida

Três pessoas foram esfaqueadas numa clínica em Londres esta quarta-feira.

Segundo o jornal britânico The Mirror, o ataque ocorreu no ‘St Stephens Health Centre’, que se situa na zona Este da cidade.

As vítimas foram transportadas para um hospital e estão a receber tratamento. De acordo com o mesmo jornal, acredita-se que estas não corram risco de vida.

"A polícia foi chamada pelas 11h06 devido a relatos de um esfaqueamento numa clínica. Os agentes, incluindo um especialista em armas de fogo, deslocaram-se ao local e encontraram três pessoas com ferimentos de arma branca. Foram levados para o hospital", afirmou um porta-voz da Polícia Metropolitana.

O atacante foi detido pela polícia perto do local do incidente e foi também ele transportado para o hospital com ferimentos, cuja origem ainda é desconhecida.

A investigação continua e no local foi criado um perímetro de segurança pelas autoridades.