PJ detém ex-militar de Tancos envolvido no furto de armas

Sobe assim para nove o número de detenções no âmbito da investigação

Foi detido na última terça-feira mais um suspeito no âmbito do processo do furto de armas em Tancos, subindo para nove o número de arguidos.

O suspeito estava para ser detido na última segunda-feira com os restantes cúmplices, mas só foi apanhado ontem ao final da tarde.

O i sabe que, à época, o arguido era militar em funções nos paióis do exército. Após acabar o contrato, abandonou aquela força de segurança e concorreu à GNR.

Apesar de ter concluído o curso no Centro de Formação de Portalegre da GNR, o suspeito ainda não tinha iniciado funções.

Tal como o i já tinha avançado, o ex-militar é o autor moral do crime e passou informação privilegiada sobre o interior da base, nomeadamente o facto de o sistema de videovigilância não funcionar – o que permitiu a entrada e saída sem percalços do recinto militar.