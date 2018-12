Polémica instaura-se no parlamento britânico. Corbyn terá chamado May de "mulher estúpida | Vídeo

Jeremy Corbyn, líder do partido Trabalhista, está a ser acusado de chamar “mulher estúpida” a Theresa May durante um debate no parlamento britânico, esta quarta-feira.

A resposta, de forma silenciosa, aconteceu depois de a primeira-ministra britânica criticar Corbyn por não ter concedido um voto de confiança ao acordo do Brexit: "Tenho um conselho para si. Olhe à sua volta. Eles não estão impressionados consigo, nem o país o está", disse May.

A resposta do líder do partido Trabalhista acabou por ser ‘apanhada’ pelas câmaras.

A polémica instaurou-se depois deste momento por considerarem que Corbyn protagonizou uma ofensa sexista.

O político já se justificou através de um porta-voz e nega ter dito “mulher estúpida”.

"Ele não a chamou de mulher estúpida, portanto acho que não existe nenhum motivo para um pedido de desculpas. Do que eu percebi, ele disse ‘pessoas estúpidas’”, afirmou o porta-voz, citado pela BBC.