Leitão deixado na Avenida da Liberdade com mensagem para Nicolás Maduro | Vídeo

Os serviços de limpeza já retiraram o animal do local

Foi colocado, esta quarta-feira, um leitão morto em frente à estátua de Simon Bolívar, líder político venezuelano do século XVIII, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Por baixo do animal estava um pano com a mensagem: "Já lá vão dois anos de espera, Venezuela paga os pernis".

O autor do protesto, bem como os motivos, são desconhecidos. Contudo, acredita-se que este estará relacionado com o facto de, no ano passado, Nicolás Maduro acusar Portugal de sabotar a exportação de pernis para a Venezuela. Nessa altura, várias empresas portuguesas reclamaram uma dívida que remontaria a 2016.

Os pernis são um dos produtos mais procurados pelos venezuelanos durante a época natalícia.

Os serviços de limpeza da Junta de Freguesia de Santa Maria maior já retiraram o animal do local, que foi posteriormente enviado para uma incineradora.