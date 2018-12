“Vencemos o Estado Islâmico na Síria”, anuncia Donald Trump

O Presidente dos Estados Unidos confirmou, esta quarta-feira, que o Estado Islâmico foi derrotada na Síria e, por isso, já foi ordenada a retirada das tropas norte-americanas do país, anunciaram fontes citadas por vários órgão de comunicação como a CNN e o Washington Post.

O anúncio foi dado através do Twitter, pelo próprio Donald Trump: “Derrotamos o ISIS na Síria, o único motivo para estarmos lá durante o meu mandato”, escreveu o líder na sua conta.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de dezembro de 2018





Recorde-se que há já vários meses, cerca de 2 mil soldados norte-americanos combatiam pequenas forças do Daesh na Síria.

De acordo com as várias fontes ouvidas pelos referidos meios de comunicação, a decisão de retirar as tropas do terreno terá sido tomada ontem. No entanto, o Pentágono está a tentar demover o Presidente dos EUA de avançar com a retirada das tropas, uma vez que consideram que se trata de uma “traição” aos militantes curdos, algo que poderá dificultará, no futuro, os esforços dos EUA para ganhar a confiança de combatentes locais em países como o Afeganistão, o Iémen e a Somália.

“Até ao momento, continuamos a trabalhar com os nossos parceiros na região”, esclareceu o porta-voz do Pentágono, Rob Manning, à imprensa norte-americana.