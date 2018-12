Taça da Ásia. Carlos Queiroz chama guardião do Marítimo

Amir Abedzadeh, o guarda-redes habitualmente titular do Marítimo, foi convocado por Carlos Queiroz para representar a seleção do Irão na Taça da Ásia. O anúncio foi feito pelo emblema madeirense, através das suas páginas nas redes sociais.



O guardião de 25 anos, que soma 14 jogos esta temporada pelo conjunto do Funchal, irá assim desfalcar a equipa agora às ordens de Petit durante algumas semanas - a competição terá lugar entre 5 de janeiro e 1 de fevereiro nos Emirados Árabes Unidos, com o Irão integrado no grupo D, juntamente com Iraque, Vietname e Iémen.

A cumprir a terceira temporada no Marítimo, depois de ter chegado a Portugal pela mão do Barreirense em 2016/17, Amir tem três internacionalizações pela seleção principal iraniana, tendo marcado presença no Mundial do último verão, na Rússia - não chegou a ser utilizado.