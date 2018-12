Alojamento local terá impacto de 412 milhões de euros

O alojamento local poderá gerar um impacto económico de quase 412 milhões em Portugal. Os dados foram revelados pela HomeAway.

O documento estima ainda que este ano 1,7 milhões de viajantes residentes em Portugal fiquem hospedados num alojamento local pelo menos uma vez e o valor médio total por estadia e por pessoa seja de 737 euros.

O valor médio total engloba gastos médios de 354 euros com a reserva de alojamento local e de 383 euros com outras despesas durante a estadia, como alimentação e transportes, que implicam "um gasto direto no comércio local e um impacto positivo na economia nacional", frisa o estudo.

"Tendo em conta o somatório dos benefícios diretos e indiretos, o peso do alojamento local no turismo e na economia [em Portugal] é inegável", refere o estudo.

Por outro lado, o alojamento local é uma atividade "em franco crescimento" e "responsável pela criação e pela manutenção de postos de trabalho, pela valorização imobiliária e pela recuperação urbana, pela geração de valor para as autarquias, através da taxa turística", e dá um "forte contributo para o aumento sustentado da oferta turística da marca/país Portugal".