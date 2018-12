Mourinho ao seu estilo na primeira aparição pública após o despedimento (com vídeo)

José Mourinho proferiu esta quarta-feira as primeiras declarações públicas após o despedimento do comando técnico do Manchester United. O treinador português enviou um comunicado para as redações onde agradeceu a oportunidade concedida pelos red devils, pedindo também para a imprensa respeitar a sua privacidade.

"Foi um orgulho imenso trazer o emblema do Manchester United ao peito desde o primeiro momento e sinto que os adeptos do clube sabem disso. Tal como aconteceu nos anteriores clubes, trabalhei com gente maravilhosa e, claro está, a amizade de algumas delas ficará para sempre. Creio que as pessoas conhecem os meus princípios profissionais e, sempre que termino um capítulo, gosto de demonstrar o meu mais profundo respeito sem fazer qualquer tipo de comentário. Espero que os meios de comunicação respeitem esta minha posição e me deixem levar uma vida normal até decidir voltar ao futebol", frisou o outrora Special One.

Palavras que surgem na sequência de um vídeo divulgado pela Sky Sports onde Mourinho recusa falar do sucedido com um jornalista, a quem acaba por convidar... para um passeio nas ruas de Londres. "Posso dar uma caminhada ou não? Não vou dizer nada [sobre o Manchester United], vocês conhecem-me. Não tenho nada a dizer. Se quiser vir passear comigo, vamos ao Battersea, não há problema", atirou, aparentemente de bom humor.

"I have nothing to say. You know me." 🤐



Jose Mourinho speaks for the first time since leaving @ManUtd near his home in London.



Follow all the reaction to Jose Mourinho's sacking by @ManUtd as Ole Gunnar Solskjaer replaces him as interim boss here: https://t.co/kouvEuOFMj pic.twitter.com/kv7tx3jdqE — Sky Sports News (@SkySportsNews) 19 de dezembro de 2018

Na terça-feira, foram inúmeras as reações ao despedimento do treinador português. A última das quais chegou de Pep Guardiola, que tem mantido uma acesa rivalidade com Mourinho nos últimos anos, primeiro em Espanha (Barcelona vs Real Madrid) e agora em Inglaterra. Apesar disso, o catalão demonstrou o seu apoio ao técnico português. "Estou do lado dele, os treinadores estão sempre sozinhos. Contratam-nos para ganhar e se não o conseguimos… Eu sei o que acontece, portanto sempre que despedem um treinador eu ponho-me do lado dele e imagino o que sentem. Mas ele tem muita experiência, é um tipo duro e vai voltar a treinar rapidamente, vamos voltar a jogar um contra o outro", disparou Guardiola, na conferência de imprensa após o encontro entre o Manchester City e o Leicester, a contar para os quartos-de-final da Taça da Liga - os citizens seguiram em frente, vencendo no desempate por grandes penalidades após o 1-1 no tempo regulamentar.