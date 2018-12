Enfermeiros. Bastonária faz avaliação positiva da reunião

Ana Rita Cavaco, a bastonária dos Enfermeiros, reuniu-se hoje com o Ministério da Saúde e ao i fez uma avaliação positiva do encontro. “A reunião correu bem. A Ordem tinha essencialmente uma agenda predefinida que se relaciona com questões de regulação profissional, mas inevitavelmente falámos da questão da greve e da carreira”, explicou ao i. Apesar de não caber à Ordem negociar valores salariais nem a estrutura da carreira, “há coisas sobre as quais na estrutura da carreira, a Ordem tem de se pronunciar porque é da sua competência”. Em causa estão, por exemplo, as categorias da carreira.

“A nossa posição não pode ser outra”

“É a Ordem que emite o título de enfermeiro especialista e por isso não podemos aceitar que o especialista não seja uma categoria. A nossa posição não pode ser outra”, afirma ao i a bastonária, que adianta que vai fazer chegar à ministra um estudo feito a pedido do ex-ministro da Saúde e que demonstra “a mais valia dos cuidados especializados”. Ana Rita Cavaco argumenta que “foram negociadas outras carreiras, como a farmacêutica, que tem três categorias, portanto não faz sentido nenhuma apresentarem uma proposta aos enfermeiros com três categorias”, reconhecendo que qualquer proposta do ministério tem de passar pelo ministério das Finanças. Ao i, Ana Rita Cavaco diz-se preocupada com o adiamento das cirurgias devido à greve, lembrando que esta sexta-feira tutela e sindicatos reúnem-se.