José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, vai amanhã até ao Centro Penitenciário de Fresnes, em França, para visitar os portugueses ali detidos.

Em comunicado, o gabinete dos Negócios Estrangeiros revela ainda que o responsável também irá participar no jantar de Natal da Academia do Bacalhau de Paris - entidade com origem lusa que visa “promover a cultura e tradições portuguesas”.