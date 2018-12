Alexandre Lencastre, de 53 anos, admitiu que recorreu a cirurgias plásticas para atenuar as inevitáveis marcas do tempo.

Recentemente, a atriz disse ter feito uma redução mamária e uma blefaroplastia – remoção de excesso de pele nas pálpebras -, durante uma entrevista à revista Caras.

"Já nem ia à praia, praticamente, só com fato de banho. Tinha vergonha. Também era uma chatice escolher roupa interior, andava sempre à procura de sutiãs redutores", disse na mesma entrevista.

No que diz respeito ao envelhecimento, Alexandra Lencastre confessou qual é o seu maior receio: "Tenho [medo de envelhecer], mas o problema não é uma ruga a mais, é mesmo a perda de capacidades. A falta de memória assusta-me imenso", disse a atriz.

Recorde-se que a atriz da TVI está, neste momento, a fazer parte dos júris do programa ‘Danças com as Estrelas’.