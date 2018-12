CML leva a concurso 38 casas com rendas entre 126 e 401 euros

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) lançou uma nova bolsa no âmbito do Programa Renda Convencionada. À 20.a edição, o programa leva a concurso um total de 38 casas para arrendamento com rendas entre os 126 e os 401 euros.

A bolsa inclui habitações de tipologias T1, T2 e T3, localizadas em várias freguesias por toda a cidade: Ajuda, Alvalade, Beato, Campo de Ourique, Marvila, Olivais, Parque das Nações, Santa Maria Maior, São Domingos de Benfica e São Vicente. O arrendamento destina-se a habitação permanente durante dois a cinco anos.

O concurso, segundo um comunicado emitido pela CML, acontece “no seguimento de mais uma fase de obras de requalificação de imóveis, já terminadas ou em curso, tanto em património disperso como em bairros municipais”.

A candidatura pode ser feita na página oficial do programa até 15 de janeiro. Os candidatos, nacionais ou estrangeiros (com título de residência válido), devem ter mais de 18 anos e, entre outros requisitos, não podem ser devedores ao Estado nem à CML.

As candidaturas serão depois sorteadas, e os candidatos selecionados notificados.

Desde a primeira edição, em 2013, o Programa Renda Convencionada “já afetou mais de 350 fogos nas diversas bolsas lançadas, envolvendo a sucessiva reabilitação de edificado em toda a cidade”, lê-se ainda no comunicado.

A edição anterior ocorreu em outubro e levou a concurso 21 habitações municipais com rendas entre 150 e 500 euros e tipologias de T0 e T3.