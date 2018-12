'Coletes Amarelos'. Espero que as manifestações "decorram com calma" e "tranquilidade", diz Costa

António Costa mostrou-se, esta quarta-feira, tranquilo relativamente às manifestações que vão decorrer já esta sexta-feira em Portugal, na sequência dos protestos dos ‘coletes amarelos’.

“O direito de manifestação é um direito constitucional que existe em Portugal, faz parte da nossa vida democrática e em liberdade, exercido no respeito pelas regras do Estado de direito. Portanto, aquilo que é legítimo esperar, como é, aliás, tradicional em Portugal, é que as manifestações existam, como existem quase todos os dias no nosso país, e que decorram com a calma, a tranquilidade e o respeito pela legalidade, como também é tradição. E é assim que espero que aconteça no dia 21", declarou António Costa à imprensa.

"Aquilo que me compete assegurar, como primeiro-ministro, é, primeiro, que quem se quer manifestar tenha a liberdade de se manifestar e, em segundo lugar, que a manifestação decorra nos termos estritos da legalidade", disse ainda o chefe de Governo.

Recorde-se que os protestos dos coletes amarelos, em França, provocaram uma onda de violência e instabilidade no país, tendo morrido seis pessoas e ficado feridas 1.407, de acordo com dados da Amnistia Internacional.