Leitura da decisão instrutória foi adiada no dia 13 de dezembro

Os quatro arguidos do processo ‘E-Toupeira’ sabem esta quinta-feira se vão a julgamento.

Depois de a juíza de instrução criminal Ana Peres ter adiado, no passado dia 13 de dezembro, o anúncio da decisão instrutória, só esta quinta-feira, pelas 14h30, decorrerá a leitura da decisão, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, que indicará se a SAD do Benfica, o seu antigo assessor jurídico Paulo Gonçalves e dois funcionários judiciais terão de responder pelos crimes de que são acusados pelo Ministério Público (MP).

De acordo com a acusação do MP, Paulo Gonçalves pediu a funcionários judiciais informações sobre inquéritos onde o Benfica estaria envolvido. Em troca, o antigo assessor jurídico das ‘águias’ oferecia bilhetes, convites para jogos na Luz e ‘merchandising’. Segundo o MP, o presidente Luís Vieira tinha conhecimento.

Paulo Gonçalves está acusado de 79 crimes, tal como Júlio Loureiro, ex-funcionário judicial e ex-observador de árbitros. A SAD do Benfica é acusada de 30 crimes e José Silva, oficial de justiça, acusado de 76 crimes.