Roubo em ourivesaria de Rio Tinto. "Já perdi a conta aos assaltos que sofri"

Três pessoas assaltaram na quarta-feira uma ourivesaria em Rio Tinto, Gondomar, levando peças de outo, prata e relógios. O proprietário estima que os prejuízos possam chegar aos 30 mil euros.

"Quando ouvi o alarme do telemóvel percebi logo que tinha sido assaltado. É triste ficar sem as minhas coisas. Já me aconteceu isto tantas vezes, que até já perdi a conta aos assaltos que sofri", disse o proprietário ao Correio da Manhã.

"Nas imagens de videovigilância vi que eles estiveram duas vezes na loja. A primeira vez foi pelas duas da manhã. Conseguiram arrombar a grade da loja, mas apareceu alguém e eles fugiram do local. Depois foi por volta das 04h20. Eles primeiro tentaram abrir a porta com um pé de cabra e, como não conseguiram, pegaram numa marreta e partiram um dos vidros da porta. Foi aí que conseguiram entrar", explicou o dono da loja, que está aberta há 30 anos.

O proprietário defende que, para evitar mais situações destas, é necessário mais patrulhamento na zona: “Durante a noite os estabelecimentos estão ao abandono. Tanto a minha loja como as dos meus colegas e mesmo as casas dos moradores aqui da zona já foram assaltadas. Acho que a única opção para os assaltos pararem é dormir na loja armado para proteger o que tenho. Depois vai acontecer uma desgraça e sou eu que vou preso".

Os assaltantes puseram-se em fuga logo a seguir ao assalto. A PSP está a investigar o caso.