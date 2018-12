Leilão de camisola autografada por Cristiano Ronaldo quer ajudar ‘Pipinho’

Uma camisola do equipamento alternativo do Real Madrid assinada por Cristiano Ronaldo está a ser leiloada, com o objetivo de ajudar um adolescente português, portador de uma doença rara.

Filipe Ferreira, ou Pipinho como é tratado pela família e amigos, vive em Vila Nova de Gaia, tem 13 anos e não fala, não vê e não anda, consequências de sofrer de síndrome de Norrie.

A camisola autografada, com o devido certificado de autenticidade, está ser leiloada pela eSolidar, que a recebeu através de um donativo de um utilizador da plataforma de angariação de fundos para causas sociais.

Parte do valor alcançado com a venda em leilão irá reverter para a Associação Amigos do Filipe Ferreira, que se dedica à angariação de fundos para ajudar a pagar as várias terapias de Pipinho, que chegam a custar 440 euros por semana. A fisioterapia, a terapia da fala e a terapia ocupacional que frequenta são indispensáveis à melhoria da sua qualidade de vida.