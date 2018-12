Drones obrigam a suspender todos os voos com origem ou destino ao aeroporto de Gatwick

Em Lisboa, todos os voos com ligação ao aeroporto britânico foram cancelados

Os voos com partida e destino ao aeroporto de Gatwick, na periferia de Londres, estão a ser cancelados ou desviados para outros aeroportos, depois de terem sido avistados dois drones sobre o espaço aéreo do aeroporto, desde a última quarta-feira à noite.

A informação foi divulgada através da conta oficial do aeroporto britânico no Twitter e avança que as ligações estão suspensas por razões de segurança.

Os aparelhos, cuja origem é ainda desconhecida, foram vistos pela primeira vez por volta das 21h00 de quarta-feira.

Por volta das 03h00 da madrugada, os responsáveis do aeroporto decidiram retomar as aterragens e descolagens. Contudo, 45 minutos depois, devido a um novo avistamento, foi retomada a suspensão de voos.

Grande parte das aeronaves foram desviadas para outros aeroportos de outras cidades, como Paris e Amesterdão.

Pelas redes sociais, vários passageiros relatam que estão à espera nos terminais do aeroporto e outros estão mesmo presos dentro dos aviões, sem poder descolar.

Na manhã desta quinta-feira, o aeroporto de Gatwick confirmou que as ligações continuam suspensas.

Em Lisboa, todos os voos com origem ou destino a Gatwick estão cancelados.