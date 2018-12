Avistamento de drones no aeroporto de Gatwick cancelou cinco ligações aéreas com Portugal

Os voos com partida e destino ao aeroporto de Gatwick, na periferia de Londres, estão a ser cancelados ou desviados para outros aeroportos

A suspensão de voos no aeroporto de Gatwick, na periferia de Londres, devido ao avistamento de drones, levou ao cancelamento de cinco voos entre o aeroporto britânico e Lisboa, Porto, e Faro.

Fonte da Ana – Aeroportos de Portugal, citada pela agência Lusa, avançou que os voos pertenciam à TAP e à easyjet e tinham origem e destino a Gatwick.

Recorde-se que os voos com partida e destino ao aeroporto de Gatwick, na periferia de Londres, estão a ser cancelados ou desviados para outros aeroportos, depois de terem sido avistados drones sobre o espaço aéreo do aeroporto, desde a última quarta-feira à noite.

O aeroporto britânico já garantiu estar a trabalhar com as companhias aéreas no sentido de “oferecer aos passageiros estadia em hotéis” ou alternativas de viagem.