Decisão instrutória do processo E-Toupeira adiada para sexta-feira

Voltou a ser adiada a leitura da decisão instrutória do caso E-Touepeira, agendada para esta quinta-feira.

Segundo a TVI, a decisão, que indicará se a SAD do Benfica, o seu antigo assessor jurídico Paulo Gonçalves e dois funcionários judiciais terão de responder pelos crimes de que são acusados pelo Ministério Público (MP), foi adiada para amanhã, sexta-feira, para as 14h30.

No passado dia 13 de dezembro, a juíza de instrução criminal Ana Peres já havia adiado o anúncio da decisão instrutória para esta quinta-feira.

De acordo com a acusação do MP, em causa está um total de 261 crimes, divididos entre quatro arguidos - Paulo Gonçalves está acusado de 79 crimes, tal como Júlio Loureiro, ex-funcionário judicial e ex-observador de árbitros. A SAD do Benfica é acusada de 30 crimes e José Silva, oficial de justiça, acusado de 76 crimes.