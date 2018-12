Quem é que não se lembra de uma das personagens mais icónicas de sempre do Natal? Pois é. Estamos a falar do ator Macaulay Culkin, que interpretava Kevin McCallister no filme 'Sozinho em Casa'.

Este ano, para que ninguém se esqueça da personagem de um dos maiores 'reguilas' do Natal, o ator recriou algumas cenas do filme para uma campanha publicitária da Google.

Quer recordar alguns momentos? Veja o resultado final .