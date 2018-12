Homem atropela mortalmente uma mulher e faz vários feridos em paragem de autocarros na Alemanha

Esta quinta-feira, um condutor atropelou várias pessoas em Recklinghausen, na Alemanha, perto de Dortmund, e fez ainda vários feridos.

O jornal Bild escreve que há registo de uma vítima mortal, uma mulher, e ainda nove feridos. Um dos feridos trata-se de uma mulher com cerca de 88 anos, que ficou em estado grave, e do próprio condutor, que também se encontra em estado grave.

Através do Twitter, as autoridades já confirmaram a existência de uma vítima: "As primeiras indicações apontam para uma possível tentativa de suicídio do condutor", avançou um porta-voz da polícia.

As autoridades já estão a investigar o caso.