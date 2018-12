Por que o Pai Natal se veste de vermelho?

A figura emblemática do Natal nem sempre foi como a conhecemos hoje

Estamos a chegar ao Natal e uma das figuras emblemáticas desta época é o Pai Natal. Existem alguns mitos sobre a sua criação e poucos conhecem a verdadeira história.

O senhor vestido de vermelho e com barbas brancas compridas foi inspirado em São Nicolau, um bispo de Myra, na Anatólia, que tinha a reputação de distribuir presentes aos mais necessitados, em segredo.

Mas a imagem que temos hoje do Pai Natal nem sempre foi assim: a cor original do seu fato era verde. Apenas em 1920 é que a cor, depois de o barbudo ter surgido num anúncio da Coca-Cola com um fato encarnado.

A empresa de refrigerantes é também conhecida por ter sido a primeira a usar a imagem do Pai Natal com fins comerciais. Em 1931, utilizou uma ilustração do artista Haddon Sundblom, que até 1964, desenhou um Pai Natal diferente todos os anos.