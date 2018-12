Despiste no IC10 em Santarém faz duas vítimas mortais

Duas pessoas morreram na madrugada desta sexta-feira na sequência de um despiste no Itinerário Complementar 10 (IC10), no concelho de Santarém.

Segundo fonte do Comando Geral da GNR, citada pela agência Lusa, as vítimas mortais seguiam num veículo ligeiro. Depois do despiste, no sentido Almeirim/Santarém, a viatura acabou por se incendiar.

O alerta foi dado por volta das 03h00.

"Os corpos foram descobertos após ser sido extinto o incêndio pelos bombeiros às 03h44", acrescentou a mesma fonte.

A identidade das vítimas é ainda desconhecida.