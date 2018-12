Aeroporto de Gatwick reabre com "número limitado de voos"

O aeroporto de Gatwick, na periferia de Londres, anunciou na manhã desta sexta-feira a reabertura de um número limitado de voos.

"A pista de Gatwick encontra-se atualmente utilizável e está prevista a descolagem e aterragem de um número limitado de aviões", avançou o aeroporto através da sua conta oficial no Twitter.

Os viajantes são ainda aconselhados a verificar o estado do seu voo com a companhia aérea antes de se deslocarem para o aeroporto, já que muitos voos com origem ou destino a Gatwick continuam sujeitos a atrasos ou cancelamentos.

Recorde-se que o aeroporto britânico está paralisado desde a última quarta-feira à noite, depois de terem sido avistados drones perto da pista.

Cerca de 120 mil passageiros foram afetados.