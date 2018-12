Rita Pereira e o look de Michelle Obama. "Alguém quer opinar ou por ser a Michell já está super bem?"

O look de Rita Pereira no último ‘Dança com as Estrelas’, da TVI, deu que falar e nem todos gostaram da escolha de ‘outfit’ da atriz para apresentar o programa.

Agora, Michelle Obama está no centro das atenções da Internet por escolher um look pouco clássico num evento de promoção ao seu livro. A antiga primeira-dama combinou um vestido amarelo com umas botas repletas de brilhantes, algo muito parecido às escolhas de Rita Pereira.

As semelhanças não passaram ao lado da atriz, que utilizou o Instagram para comentar o look de Michelle Obama.

"Michelle Obama a partir a loiça num outfit digno do ‘Dança com as Estrelas’. Ohhh Yeahhh!!! Alguém quer opinar ou por ser a Michell já está super bem?", escreveu Rita Pereira.