Pinto da Costa sobre Mourinho. "Não digo que tenho pena porque ele não deve ter tido muita"

Pinto da Costa comentou esta quinta-feira a demissão de José Mourinho do comando técnico do Manchester United. O presidente do FC Porto começou por dizer que mantém contacto com o técnico português e que acredita que Mourinho vai continuar “uma grande carreira”.

"Tenho por Mourinho uma grande estima, amizade mesmo, continuamos a trocar mensagens sempre que acontece alguma coisa boa no FC Porto ou nos clubes onde está", começou por dizer.

"Não digo que tenho pena porque ele não deve ter tido muita, tenho a certeza que o Mourinho vai continuar uma grande carreira", acrescentou.

Recorde-se que José Mourinho esteve à frente do comando técnico dos ‘dragões’ entre 2001 e 2004. No início da semana, o internacional português foi despedido dos ‘red devils’.