Passageiros retidos dentro de aviões em Lisboa devido a nevoeiro

O nevoeiro já causou “vários atrasos” nos voos, sendo que pelo menos um foi cancelado, no aeroporto de Lisboa, segundo fonte da ANA-Aeroportos de Portugal.

As informações da ANA dão conta de que há vários voos com partidas atrasadas em Lisboa, chegando a sair mais de duas horas depois do previsto.

Por volta das 11h, havia passageiros retidos dentro de aviões, com a indicação de que os comandantes aguardavam por melhores condições meteorológicas para levantar voo.

Um voo com destino à Madeira, que deveria ter saído às 10h30, tinha indicação de só partir às 12h15.

Apesar da ANA admitir estes condicionamentos, a gestora do aeroporto sublinhou que o "impacto não está a ser muito grande", cita a agência Lusa.

"Esta manhã está a operar-se com baixa visibilidade, mas o impacto não é muito grande. Foram registados vários atrasos e um cancelamento confirmado" devido ao nevoeiro, disse a mesma fonte.

O voo mais afetado ainda foi divergido, mas acabou por ser anulado.