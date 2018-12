The Guardian elege Modric como o melhor futebolista do ano

Luka Modric foi eleito pelo 'The Guardian' como o melhor futebolista de 2018.

O jornal britânico divulgou esta sexta-feira a lista anual de melhores futebolistas e pela primeira vez em seis anos, Cristiano Ronaldo ou Messi não figuram no primeiro lugar. A escolha é feita por um painel de 225 especialistas de 69 países.

Desta forma, Modric volta a arrecadar mais uma distinção, depois do prémio de melhor jogador do ano da UEFA, do prémio The Best da FIFA e da Bola de Ouro, da France Football.

"Todos os votantes incluíram Modric na lista dos 40 melhores do ano, enquanto 79 deram-lhe a primeira posição", referiu o The Guardian.

Além de Modric, entre os cinco melhores da lista figuram Ronaldo, Messi, Mbappé e o egípcio Mohamed Salah.