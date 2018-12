Nota Editorial: Os protestos em Portugal e a imagem de Paris

Quando a equipa do SOL se posicionou às 6h45 de hoje nos principais pontos das cidades de Lisboa e Porto com uma equipa de vários jornalistas foi para que o leitor soubesse ao minuto tudo o que se estava a passar. O que conseguimos, através de um live blog partilhado com o jornal i, que esteve em constante atualização.

Foi nessa altura, ainda antes da hora marcada para os protestos, que publicámos um texto de antecipação, para explicar aos leitores que em www.sol.pt poderiam acompanhar tudo o que se ia passar. Nessa altura tomámos a decisão de ilustrar essa peça de antecipação com uma foto dos coletes amarelos em Paris, porque nos pareceu que tendo em conta a hora da publicação, ou seja, antes das 7h, não havia margem para dúvidas de que aquela imagem era de arquivo, neste caso dos coletes amarelos que nos últimos dias fizeram notícias em todo o mundo, os de França.

Nas últimas horas, porém apercebemo-nos de que a partilha no Twitter, que é automática, terá acontecido mais tarde e que a imagem apesar de ter sido atualizada no decorrer do live blog continua a surgir nas pre-visualizações de partilhas de textos posteriores ao início dos protestos em Portugal – situação que pode induzir em erro alguns leitores. Isso significa que textos com informações do protesto em Portugal, quando partilhados nesta rede social, acabaram por ser ilustrados com a fotografia de França.

O objetivo do Semanário SOL nunca foi esse. Bem pelo contrário. Foi, desde o primeiro momento, o de informar com rigor e isenção. E para isso contámos com os olhos dos jornalistas Carolina Brás, Joaquim Gomes, Rita Pereira Carvalho, Bruno Gonçalves, José Batalha e Mafalda Gomes, coordenados por Joana Marques Alves e Carlos Diogo Santos.

Errar não significa que não tenhamos conseguido alcançar os objetivos, sobretudo quando assumimos o erro. Por esse lapso pedimos desculpa.